DONALD написав: Что интересно-Моно рисовал комиссию даже за погашение кредита в другом банке. Но получателем там был тоже я как физ.лицо. Получатель ФИО, ИНН мой, назначение платежа "погашення кредиту за договором №..." Т.е.утверждение, что СЭП на физ.лицо без комиссии-тоже не оправдался. В моём случае так точно.
Ваш случай как бы не зависит от вас. На самом деле моня вовсе не смотрит на фио и инн получателя. Он смотрит на номер счета куда вы отправляете деньги. Если счет 2620 - то по идее комиса быть не должно. А если там котловой-транзитный да и еще 29сколько-то там еще - то моня определяет его как перевод на счет юрлица и, как следствие включает комис. По крайней мере у меня было так когда я с полгода назад пытался баловаться с некоторыми банками.
Да, 2909. Поэтому Приват24 и 3 грн.независимо от суммы,от 2600 или 2909. А Моня пусть полежит на полочке.
lincoln2 написав:Правильно а я СЕПом на Прокредит утром отправил ..до сих пор нету..может из за того что єто небольшой закончившийся депо...
Весьма странно. У меня МОНО с 2017 года и никогда СЭП с Прокредита не заходил дольше чем за час
Ничего странного - с ПроКредита на Моно все действительно "летает", а вот наоборот всегда тормозит. Проблема явно на стороне Моно - долго не выпускает...
так и не дошло сегодня...пАддержка Моно сказала до 3 дней может идти,согласно нормативам ...кАзлы.. Зараз підключені тільки банки Универсалбанк, ПриватБанк, Альфа-Банк, А-Банк до системи платежів. На рахунок всіх інших банків платежі повинні зараховуватися протягом трьох днів.