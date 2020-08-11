DONALD написав: Что интересно-Моно рисовал комиссию даже за погашение кредита в другом банке. Но получателем там был тоже я как физ.лицо. Получатель ФИО, ИНН мой, назначение платежа "погашення кредиту за договором №..." Т.е.утверждение, что СЭП на физ.лицо без комиссии-тоже не оправдался. В моём случае так точно.
Ваш случай как бы не зависит от вас. На самом деле моня вовсе не смотрит на фио и инн получателя. Он смотрит на номер счета куда вы отправляете деньги. Если счет 2620 - то по идее комиса быть не должно. А если там котловой-транзитный да и еще 29сколько-то там еще - то моня определяет его как перевод на счет юрлица и, как следствие включает комис. По крайней мере у меня было так когда я с полгода назад пытался баловаться с некоторыми банками.
Да, 2909. Поэтому Приват24 и 3 грн.независимо от суммы,от 2600 или 2909. А Моня пусть полежит на полочке.
lincoln2 написав:Правильно а я СЕПом на Прокредит утром отправил ..до сих пор нету..может из за того что єто небольшой закончившийся депо...
Весьма странно. У меня МОНО с 2017 года и никогда СЭП с Прокредита не заходил дольше чем за час
Ничего странного - с ПроКредита на Моно все действительно "летает", а вот наоборот всегда тормозит. Проблема явно на стороне Моно - долго не выпускает...
так и не дошло сегодня...пАддержка Моно сказала до 3 дней может идти,согласно нормативам ...кАзлы.. Зараз підключені тільки банки Универсалбанк, ПриватБанк, Альфа-Банк, А-Банк до системи платежів. На рахунок всіх інших банків платежі повинні зараховуватися протягом трьох днів.
lincoln2 Всі 75 банків України та Державна казначейська служба України підключені до СЕП розширеної версії 3.3. Але виконання банками міжбанківського переказу коштів через СЕП у режимі 23/7 є добровільною опцією. Банки самостійно приймають рішення щодо часу початку та завершення роботи в СЕП на підставі власних потреб та потреб клієнтів.
пришла СМС ,о зачислении на Прокредит в 02.03...отправил в 6.10 тестовый обратно в Моно СЕПом на пополнение депо..посмотрим ,когда уйдет с Про (до 9-9.30 раньше не уходило).. ps ушло с Про в 9,25 ..в Моно было в 10,05 ...
artem_1515 написав:Делюсь опытом снятия депозита с Моно... не ожидал что все будет четко, быстро и без очереди... Закончился последний деп на 280 тыс. грн (так сказать последний столбик канул во тьме) 06.08.20., заказал деньги заранее 05.08.20 на 07.08.20 в отделение А-Банк на Академгородке в г.Киеве. Все четко! Озвучили время ... после 14:00, приехал в 16:20 , в кассе не было ни очереди никого, подошел, дал паспорт, назвал код, получил бабки, сказал спасибо, поменял бабки в доллары и евро и уехал. На это ...лично для меня!!!... эра депозитов закончилась! Всем мира и добра! Тратьте деньги с умом! П.С. Честно не думал что будет так просто забирать деп! Работой Монобанка очень доволен! Будули я еще ложить бабло на деп в моно... положил бы и лимон будь % хотябы 15% и желательно без налогов, а так пока посижу на баксах с евро!