Делюсь опытом снятия депозита с Моно... не ожидал что все будет четко, быстро и без очереди... Закончился последний деп на 280 тыс. грн (так сказать последний столбик канул во тьме) 06.08.20., заказал деньги заранее 05.08.20 на 07.08.20 в отделение А-Банк на Академгородке в г.Киеве. Все четко! Озвучили время ... после 14:00, приехал в 16:20 , в кассе не было ни очереди никого, подошел, дал паспорт, назвал код, получил бабки, сказал спасибо, поменял бабки в доллары и евро и уехал. На это ...лично для меня!!!... эра депозитов закончилась! Всем мира и добра! Тратьте деньги с умом!П.С. Честно не думал что будет так просто забирать деп! Работой Монобанка очень доволен! Будули я еще ложить бабло на деп в моно... положил бы и лимон будь % хотябы 15% и желательно без налогов, а так пока посижу на баксах с евро!