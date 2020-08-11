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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2003200420052006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:07

  greenozon написав:хоча монобанк позиціонує себе як банк без відділень, проте на підтримці там людей огого!
http://prntscr.com/ty8eab

Яке вiдношення той факт, що банк без вiддiлень має до факту що банк має численну службу пiдтримки? Чи ви думали, що воно саме працює, саме уладнує спiрнi операцiï та iн. Очевидно ж, що для обслуговування двох з лишком мiльйонiв карток необхiднi не тiльки програми а й люди
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:30

  greenozon написав:хоча монобанк позиціонує себе як банк без відділень, проте на підтримці там людей огого!
http://prntscr.com/ty8eab
Так этож хорошо, больше людей - быстрее ответ
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:39

  omb написав:
  greenozon написав:хоча монобанк позиціонує себе як банк без відділень, проте на підтримці там людей огого!
http://prntscr.com/ty8eab
Так этож хорошо, больше людей - быстрее ответ

Якщо цей натовп тупий, то відповідь не буде швидкою. Якщо буде швидкою, то зазвичай безглуздою.
Кочевник
 
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