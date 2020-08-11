greenozon написав:хоча монобанк позиціонує себе як банк без відділень, проте на підтримці там людей огого! http://prntscr.com/ty8eab
Яке вiдношення той факт, що банк без вiддiлень має до факту що банк має численну службу пiдтримки? Чи ви думали, що воно саме працює, саме уладнує спiрнi операцiï та iн. Очевидно ж, що для обслуговування двох з лишком мiльйонiв карток необхiднi не тiльки програми а й люди
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo