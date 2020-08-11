artem_1515 написав:Делюсь опытом снятия депозита с Моно... не ожидал что все будет четко, быстро и без очереди... Закончился последний деп на 280 тыс. грн (так сказать последний столбик канул во тьме) 06.08.20., заказал деньги заранее 05.08.20 на 07.08.20 в отделение А-Банк на Академгородке в г.Киеве. Все четко! Озвучили время ... после 14:00, приехал в 16:20 , в кассе не было ни очереди никого, подошел, дал паспорт, назвал код, получил бабки, сказал спасибо, поменял бабки в доллары и евро и уехал. На это ...лично для меня!!!... эра депозитов закончилась! Всем мира и добра! Тратьте деньги с умом! П.С. Честно не думал что будет так просто забирать деп! Работой Монобанка очень доволен! Будули я еще ложить бабло на деп в моно... положил бы и лимон будь % хотябы 15% и желательно без налогов, а так пока посижу на баксах с евро!
greenozon написав:хоча монобанк позиціонує себе як банк без відділень, проте на підтримці там людей огого! http://prntscr.com/ty8eab
Яке вiдношення той факт, що банк без вiддiлень має до факту що банк має численну службу пiдтримки? Чи ви думали, що воно саме працює, саме уладнує спiрнi операцiï та iн. Очевидно ж, що для обслуговування двох з лишком мiльйонiв карток необхiднi не тiльки програми а й люди
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
omb написав:Есть форвард банк, где % на остаток еще выше, если правильно все сделаете, то 15к будете держать под 15% и все остальное под 12% на свободный остаток.. 10 от мони это средненькое предложение
omb написав:Есть форвард банк, где % на остаток еще выше, если правильно все сделаете, то 15к будете держать под 15% и все остальное под 12% на свободный остаток.. 10 от мони это средненькое предложение
Во-вторых остаток не делится, процентная ставка одна для всей суммы: если сумма 14999 и меньше то 15%, если 15000 и больше то 9%. Позвони в службу поддержки и убедись.
Не умничать то оно завсегда круто, но только те кто в теме сразу поняли про какие 12% на свободный остаток была речь. Ну а желащие поумничать могут и дальше рассуждать о 9% и о том как и что там не делится . Кстати если сумма на Коко-дебет ровно 15000 то начислится как раз 15%. Тут и звонить никому не надо. Кто в теме - тот знает
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 12 сер, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0