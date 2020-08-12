greenozon написав:хоча монобанк позиціонує себе як банк без відділень, проте на підтримці там людей огого! http://prntscr.com/ty8eab
Яке вiдношення той факт, що банк без вiддiлень має до факту що банк має численну службу пiдтримки? Чи ви думали, що воно саме працює, саме уладнує спiрнi операцiï та iн. Очевидно ж, що для обслуговування двох з лишком мiльйонiв карток необхiднi не тiльки програми а й люди
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
omb написав:Есть форвард банк, где % на остаток еще выше, если правильно все сделаете, то 15к будете держать под 15% и все остальное под 12% на свободный остаток.. 10 от мони это средненькое предложение
omb написав:Есть форвард банк, где % на остаток еще выше, если правильно все сделаете, то 15к будете держать под 15% и все остальное под 12% на свободный остаток.. 10 от мони это средненькое предложение
Во-вторых остаток не делится, процентная ставка одна для всей суммы: если сумма 14999 и меньше то 15%, если 15000 и больше то 9%. Позвони в службу поддержки и убедись.
Не умничать то оно завсегда круто, но только те кто в теме сразу поняли про какие 12% на свободный остаток была речь. Ну а желащие поумничать могут и дальше рассуждать о 9% и о том как и что там не делится . Кстати если сумма на Коко-дебет ровно 15000 то начислится как раз 15%. Тут и звонить никому не надо. Кто в теме - тот знает
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 12 сер, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Bosstone написав:vitaliy_berdinskikh наверно, до 15 тыс. на дебетке под 15%, остальное на кредитке под 12%
Ну, такой вариант возможен, только там не упоминалась кредитная карта. Плюк даёт кредитные карты банк не охотно ну уже вроде бы писали в профильной теме что получить несколько карт на одно лицо - невозможно.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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