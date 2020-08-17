Минус на черной разве что от партнёрских категорий интересно.
Вы смотрите только с точки зрения кэшбека. Но есть еще польза от использования кред.лима даже без кэшбека (например по категории, по которой кэшбека нет ни у кого а платить надо). Плюс может и возникнуть ситуация когда по выбранной вами категории за кредитные с кэшбеком 1% окажется выгоднее платить чем за свои с любым %. Даже если за свои 20%. Это когда сумма оплаты очень большая - например 50000. В этом случае что за свои, что за кредитные вы получите одинаковые 500 грн. грязными, но при этом за месяц (или даже два), пока ваши свои будут лежать где-то на депо вы еще процентами сможете получить столько же (или два раза по столько). Так что минус на черной может быть не только партнеркой интересен
Вы смотрите только с точки зрения кэшбека. Но есть еще польза от использования кред.лима даже без кэшбека (например по категории, по которой кэшбека нет ни у кого а платить надо). Плюс может и возникнуть ситуация когда по выбранной вами категории за кредитные с кэшбеком 1% окажется выгоднее платить чем за свои с любым %. Даже если за свои 20%. Это когда сумма оплаты очень большая - например 50000. В этом случае что за свои, что за кредитные вы получите одинаковые 500 грн. грязными, но при этом за месяц (или даже два), пока ваши свои будут лежать где-то на депо вы еще процентами сможете получить столько же (или два раза по столько). Так что минус на черной может быть не только партнеркой интересен [/quote] вот-вот))
Вчера столкнулся с такой проблемой... Внес деньги в размере 85 тыс. на приват через банкомат который принимает пачками. Деньги зачислились. А вот пополнить депозит сепом с привата на моно не выходит. До этого за 3 грн пополнял без проблем. Пишет отмена пользователем. Начал разбираться с поддержкой в чате. Что они только не писали и какая то модель безопасности проверяет платеж и автоматически блокирует и сотрудники безопасности и т.п. вообщем не смог я пополнить сразу деп моно с 18:00 и до 20:30. Служба поддержки извенялась за неудобство и предложили мне сделать перевод через кассу или терминал. Что очень странно!!! Переводил как и раньше со своего счета привата на свой деп на свое имя в моно через телефон или приват24 на ноуте. Короче в 20:30 добрался до терминала и там прикол... не дает отправить больше 5000 грн хотя авторизовался с помощью карты как обычно. Не понимаю почему приват так поступил... все делал как всегда. Потом после разов 5-7 проб отправить платеж через терминал удалось. Служба поддержки так и не ответила в чем проблема. Так что будьте бдительны. Переписку не сохранил к сожалению а вот скрины с отменой пользователем и еще всяким остались. кому надо добавлю. Предупрежден - вооружен!
Что-то я за последние пару лет подзабыл про такую штуку, как Bilshe. Сейчас вот вспомнил, пошёл туда, перерегистрировался по-новой, и оно мне даже ухитрилось подгрузить покупки за последний, кажется, месяц, что неожиданно. Но -- это нормально, что за любую покупку начисляется 1 балл, независимо от суммы? Правила пролистал, и ничего о размере начислений не увидел. Может смотрел невнимательно, но оно там в таком виде выложено... Не располагает к внимательному прочтению. На округление не спишешь, есть покупки по 2-3 гривен, если этого мало хотя бы для 2-х баллов, то сколько же надо?
С первого сентября три изменения в ключевых тарифах monobank.
1. Долго держались. Можно сказать, из последних сил. Но ставки по срочным депозитам уже снизились настолько, что выгоднее стало держать остаток на карте, чем размещать срочный депозит. Годовые срочные депозит без права расторжения мы привлекаем под 11% годовых и это одна из самых выгодных ставок сегодня, а платим по остаткам 10% годовых. Поэтому, начиная с 1.09, плата по остаткам по нашим картам станет 7% годовых.
На этом плохие новости заканчиваются и начинаются хорошие.
2. С 1.09 мы снижаем плату за использование кредитного лимита по нашим картам для тех клиентов, кто не находится в грейс-периоде. Ставка по черным картам станет 3,1% в месяц, а была 3,2% в месяц. Ставка по платиновым и железным картам станет 2,9% в месяц, а была 3,1% в месяц.
Это логично, с учетом снижения ставок по депозитам и платы по остаткам.
3. С 1.09 мы снижаем требования к минимальному обязательному платежу по кредитному лимиту на наших картах. Если раньше наши клиенты, которые использовали кредитный лимит, должны были внести на карту минимум 5% от задолженности на конец месяца до конца следующего месяца, то с 1.09 минимальный платеж станет 4%. И это самые низкие требования к минимальному платежу по кредитным картам среди всех украинских банков.
75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F