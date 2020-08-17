Додано: Суб 15 сер, 2020 09:36

Вчера столкнулся с такой проблемой... Внес деньги в размере 85 тыс. на приват через банкомат который принимает пачками. Деньги зачислились. А вот пополнить депозит сепом с привата на моно не выходит. До этого за 3 грн пополнял без проблем. Пишет отмена пользователем. Начал разбираться с поддержкой в чате. Что они только не писали и какая то модель безопасности проверяет платеж и автоматически блокирует и сотрудники безопасности и т.п. вообщем не смог я пополнить сразу деп моно с 18:00 и до 20:30. Служба поддержки извенялась за неудобство и предложили мне сделать перевод через кассу или терминал. Что очень странно!!! Переводил как и раньше со своего счета привата на свой деп на свое имя в моно через телефон или приват24 на ноуте. Короче в 20:30 добрался до терминала и там прикол... не дает отправить больше 5000 грн хотя авторизовался с помощью карты как обычно. Не понимаю почему приват так поступил... все делал как всегда. Потом после разов 5-7 проб отправить платеж через терминал удалось. Служба поддержки так и не ответила в чем проблема. Так что будьте бдительны. Переписку не сохранил к сожалению а вот скрины с отменой пользователем и еще всяким остались. кому надо добавлю. Предупрежден - вооружен!