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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:17
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sola
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Додано: Вів 18 сер, 2020 09:58
sauvignon 7% это обычная печаль, интересно сколько форвард продержится с своими 15/12%
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Вів 18 сер, 2020 09:59
omb написав:
сколько форвард продержится с своими 15/12%
А Фарсику дают рефин под 6%? Воо, ото он и держится
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 18 сер, 2020 10:47
В Банке тоже 7% будет со слов поддержки.
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Vorlon
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Додано: Вів 18 сер, 2020 11:00
sauvignon написав:
плата по остаткам по нашим картам станет 7% годовых.
-30%
Ставка по черным картам станет 3,1% в месяц, а была 3,2% в месяц.
-3%
Это логично
Да, это специальная банковская логика, простым смертным не понять.
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M-Audio
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