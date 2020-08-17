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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2008200920102011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:17

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sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:58

sauvignon 7% это обычная печаль, интересно сколько форвард продержится с своими 15/12%
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1874
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:59

Re: Monobank

  omb написав:сколько форвард продержится с своими 15/12%

А Фарсику дают рефин под 6%? Воо, ото он и держится :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32164
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:47

В Банке тоже 7% будет со слов поддержки.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:00

  sauvignon написав:
плата по остаткам по нашим картам станет 7% годовых.
-30%
Ставка по черным картам станет 3,1% в месяц, а была 3,2% в месяц.
-3%
Это логично
Да, это специальная банковская логика, простым смертным не понять.
M-Audio
 
Повідомлень: 1802
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  #<1 ... 2008200920102011
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