ну во-первых, в какой другой банк уйдут, у кого проценты выше? (мутный еле дышащий форвард не предлагать).
И во вторых, судя по тому что я "круче 80% пользователей", пользуясь карточкой пару-тройкой раз в месяц, там ещё те клиенты ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:09
ну во-первых, в какой другой банк уйдут, у кого проценты выше? (мутный еле дышащий форвард не предлагать).
И во вторых, судя по тому что я "круче 80% пользователей", пользуясь карточкой пару-тройкой раз в месяц, там ещё те клиенты ))
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:10
максимально можливий кешбек чистими по банківському кешбек на місяць
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:48
Alien это я понимаю, а как его получить при карте на полке
Кешбечные карты!
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:53
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:54
wig
Что значит задним? Вы уже в сентябре живёте? Поделитесь машиной времени?
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:58
Englishmen say: Future In The Past
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:30
Не буду агитировать за Форвард-не являюсь его клиентом (пока). Но не уверен что Универсал как-то сильно крепче того "мутного еле дышащего". По последнему рейтингу красного сайта у Форварда стрессоустойчивость 2.1 балла, а у суперустойчивого МоноУниверсала аж...2.2 Как любит писать сам Моня "це перемога, панове".
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:20
Re: Monobank
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