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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2009201020112012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:09

  DONALD написав:[quote="] Расчёт на то что большинство из 2,5 млн.клиентов махнут рукой и не уйдут в другой банк. [/quote][/quote][/quote]
ну во-первых, в какой другой банк уйдут, у кого проценты выше? (мутный еле дышащий форвард не предлагать).
И во вторых, судя по тому что я "круче 80% пользователей", пользуясь карточкой пару-тройкой раз в месяц, там ещё те клиенты ))
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:10

  omb написав:
  Amid написав:Да какая разница, какие там проценты на кредит/остаток. Смысл этого банка - забрать свои 402.5 грн кэшбека и закинуть карту на полку.
что за 402.5 грн кешбека?

максимально можливий кешбек чистими по банківському кешбек на місяць
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:48

Alien это я понимаю, а как его получить при карте на полке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:53

  Vorlon написав:В Банке тоже 7% будет со слов поддержки.

В смысле, задним числом ставку понизят?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:54

wig
Что значит задним? Вы уже в сентябре живёте? Поделитесь машиной времени? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:58

  Vorlon написав:wig
Что значит задним? Вы уже в сентябре живёте? Поделитесь машиной времени? :roll:


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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:30

  посетитель написав:
  DONALD написав:[quote="] Расчёт на то что большинство из 2,5 млн.клиентов махнут рукой и не уйдут в другой банк. [/quote][/quote][/quote][/quote] ну во-первых, в какой другой банк уйдут, у кого проценты выше? (мутный еле дышащий форвард не предлагать).
И во вторых, судя по тому что я "круче 80% пользователей", пользуясь карточкой пару-тройкой раз в месяц, там ещё те клиенты ))[/quote]

Не буду агитировать за Форвард-не являюсь его клиентом (пока). Но не уверен что Универсал как-то сильно крепче того "мутного еле дышащего". По последнему рейтингу красного сайта у Форварда стрессоустойчивость 2.1 балла, а у суперустойчивого МоноУниверсала аж...2.2 :mrgreen: Как любит писать сам Моня "це перемога, панове".
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:20

Re: Monobank

  DONALD написав:Минусов-хоть ведром черпай.

Какие минусы? Или вы просто любите наличку?
Bosstone
 
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  #<1 ... 2009201020112012
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Monobank (20118)
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