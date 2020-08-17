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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2011201220132014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:56

  Vorlon написав:Faceless
Гороховский писал в группе бета-тестеров...

Ну будет возможность, киньте скрин или текст - интересно. Просто процессинг - это немалые инвестиции. Может, конечно, они уже разрослись настолько, что не хотят платить ТАСЛинку
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:15

Faceless
Отдельно прошу прощения за сбои последних дней, если вы на них попали. Совсем недавно мы переехали полностью на свой процессинговый центр и нас пока «штормит» время от времени.

Пост от 17 июля.

P.S. Ну если уж маленький Конкорд осилил свой процессинг пару лет назад, то почему гигант Моно не мог? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:25

  Faceless написав:
  DONALD написав:Это шутка? Тигипко владеет 100% акций Универсал банка. А Моно-это продукт Универсала. Один из продуктов. Таким образом Тигипко-единственный на 100% владелец Моно.

Не совсем так. Моно - это отдельный проект, потому у Универсала нет прав на Моно, ни на сам продукт, ни на приложение, они всего лишь выполняют роль банка-эмитента. И в принципе Моно к ним шурупами не прикручен, они могут теоретически и к другому банку уйти.

– Як пов’язані Monobank та Universal Bank?

– Monobank – це торгова марка, яка належить на 50% Fintech Band і на 50% групі ТАС. Universal Bank безпосередньо надає кредити, отримує від клієнтів депозити та надає інші банківські послуги в рамках проекту. Тобто активи і пасиви в рамках Monobank – це є активи і пасиви Universal Bank.

Джерело: https://thepage.ua/ua/interview/zalisha ... z-monobank

А крім торгової марки у них власне, нічого ні немає. Договори клієнтів заключені з Універсалом, а бродячий цирк формально виконує лише роль розробника продукту і його підтримки. Тому так просто вони нікуди не підуть. Вони можуть з нуля запустити ще один stereobank чи quadrobank, але існуючих клієнтів вони перенести нікуди не зможуть.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:57

Re: Monobank

  klug написав:А крім торгової марки у них власне, нічого ні немає.

Є розроблений продукт, ПО, та й сам по собі бренд - не аби що.
  klug написав:Тому так просто вони нікуди не підуть. Вони можуть з нуля запустити ще один stereobank чи quadrobank, але існуючих клієнтів вони перенести нікуди не зможуть.

Насправді все можливо, але дійсно складно.
Ну от ви вище навели, что Моно групі ТАС належить лише наполовину (ця доля, до речі, теж в будь-який момент може змінюватись). Ви самі врешті решт лиш підтвердили, що Тигіпко ніяк не 100% власник Моно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:01

  Vorlon написав:Faceless
Отдельно прошу прощения за сбои последних дней, если вы на них попали. Совсем недавно мы переехали полностью на свой процессинговый центр и нас пока «штормит» время от времени.

Пост от 17 июля.

P.S. Ну если уж маленький Конкорд осилил свой процессинг пару лет назад, то почему гигант Моно не мог? :D

Да, уточнил, действительно как-то пропустил - они свой собственный процессинг запилили. Ну молодцы, что тут сказать
Faceless
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  #<1 ... 2011201220132014
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