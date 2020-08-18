DONALD написав:Это шутка? Тигипко владеет 100% акций Универсал банка. А Моно-это продукт Универсала. Один из продуктов. Таким образом Тигипко-единственный на 100% владелец Моно.
Не совсем так. Моно - это отдельный проект, потому у Универсала нет прав на Моно, ни на сам продукт, ни на приложение, они всего лишь выполняют роль банка-эмитента. И в принципе Моно к ним шурупами не прикручен, они могут теоретически и к другому банку уйти.
– Як пов’язані Monobank та Universal Bank?
– Monobank – це торгова марка, яка належить на 50% Fintech Band і на 50% групі ТАС. Universal Bank безпосередньо надає кредити, отримує від клієнтів депозити та надає інші банківські послуги в рамках проекту. Тобто активи і пасиви в рамках Monobank – це є активи і пасиви Universal Bank.
А крім торгової марки у них власне, нічого ні немає. Договори клієнтів заключені з Універсалом, а бродячий цирк формально виконує лише роль розробника продукту і його підтримки. Тому так просто вони нікуди не підуть. Вони можуть з нуля запустити ще один stereobank чи quadrobank, але існуючих клієнтів вони перенести нікуди не зможуть.
klug написав:А крім торгової марки у них власне, нічого ні немає.
Є розроблений продукт, ПО, та й сам по собі бренд - не аби що.
klug написав:Тому так просто вони нікуди не підуть. Вони можуть з нуля запустити ще один stereobank чи quadrobank, але існуючих клієнтів вони перенести нікуди не зможуть.
Насправді все можливо, але дійсно складно. Ну от ви вище навели, что Моно групі ТАС належить лише наполовину (ця доля, до речі, теж в будь-який момент може змінюватись). Ви самі врешті решт лиш підтвердили, що Тигіпко ніяк не 100% власник Моно
klug написав:А крім торгової марки у них власне, нічого ні немає.
Є розроблений продукт, ПО, та й сам по собі бренд - не аби що.
klug написав:Тому так просто вони нікуди не підуть. Вони можуть з нуля запустити ще один stereobank чи quadrobank, але існуючих клієнтів вони перенести нікуди не зможуть.
Насправді все можливо, але дійсно складно. Ну от ви вище навели, что Моно групі ТАС належить лише наполовину (ця доля, до речі, теж в будь-який момент може змінюватись). Ви самі врешті решт лиш підтвердили, що Тигіпко ніяк не 100% власник Моно
Так і котобанда не власник Моно: бренд у співвласності, клієнти повністю "у власності" СЛТ. Як оформлені відносини з цими "консультантами", що вони так рвуть дупи за продукт цікаво, але думаю, що ми про це не скоро дізнаємось.