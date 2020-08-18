greenozon написав:"4. В проекте задействовано около 2000 человек и я не буду писать фонд оплаты их труда, но надеюсь вы понимаете, что одно из лучших банковских приложений в мире делают не Рафшан и Джамшут."
Запишемо, бо недавно на відео присвяченому 2.5М клієнтів проскакувала інша цифра
В видео была цифра меньше, потому что она включала только сотрудников службы поддержки.
DONALD написав:Это шутка? Тигипко владеет 100% акций Универсал банка. А Моно-это продукт Универсала. Один из продуктов. Таким образом Тигипко-единственный на 100% владелец Моно.
Не совсем так. Моно - это отдельный проект, потому у Универсала нет прав на Моно, ни на сам продукт, ни на приложение, они всего лишь выполняют роль банка-эмитента. И в принципе Моно к ним шурупами не прикручен, они могут теоретически и к другому банку уйти.
Это вечная дискуссия про "шашечки или ехать". Юридически-лицензия у Универсал банка (а не у Моно), членом ФГВ явл.Универсал (а не Моно), какие-никакие, а отделения у Универсала (а не Моно), БИН карт JSC UNIVERSAL BANK, на самих картах Моно надпись АТ Универсал банк, депозитные договора с Универсалом (а не Моно) и т.д. Другими словами-в случае любых вопросов/проблем-решать их нужно будет с Универсалом. А кому там принадлежат права на графическое изображение кота в вышиванке-для меня не важно.