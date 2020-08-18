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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2012201320142015

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 02:11

Re: Monobank

Моно тільки для розрахунків. Вже на полиці
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 06:17

  Ethereum написав:Моно тільки для розрахунків. Вже на полиці

Mono & $port only transit
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:10

Re: Monobank

Новий пост від Гороховського з виправданнями по тарифам:
https://t.me/OGoMono/542
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:12

"4. В проекте задействовано около 2000 человек и я не буду писать фонд оплаты их труда, но надеюсь вы понимаете, что одно из лучших банковских приложений в мире делают не Рафшан и Джамшут."


Запишемо, бо недавно на відео присвяченому 2.5М клієнтів проскакувала інша цифра :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:20

  greenozon написав:"4. В проекте задействовано около 2000 человек и я не буду писать фонд оплаты их труда, но надеюсь вы понимаете, что одно из лучших банковских приложений в мире делают не Рафшан и Джамшут."


Запишемо, бо недавно на відео присвяченому 2.5М клієнтів проскакувала інша цифра :)

В видео была цифра меньше, потому что она включала только сотрудников службы поддержки.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:53

  Faceless написав:
  DONALD написав:Это шутка? Тигипко владеет 100% акций Универсал банка. А Моно-это продукт Универсала. Один из продуктов. Таким образом Тигипко-единственный на 100% владелец Моно.

Не совсем так. Моно - это отдельный проект, потому у Универсала нет прав на Моно, ни на сам продукт, ни на приложение, они всего лишь выполняют роль банка-эмитента. И в принципе Моно к ним шурупами не прикручен, они могут теоретически и к другому банку уйти.

Это вечная дискуссия про "шашечки или ехать". Юридически-лицензия у Универсал банка (а не у Моно), членом ФГВ явл.Универсал (а не Моно), какие-никакие, а отделения у Универсала (а не Моно), БИН карт JSC UNIVERSAL BANK, на самих картах Моно надпись АТ Универсал банк, депозитные договора с Универсалом (а не Моно) и т.д. Другими словами-в случае любых вопросов/проблем-решать их нужно будет с Универсалом. А кому там принадлежат права на графическое изображение кота в вышиванке-для меня не важно.
DONALD
 
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