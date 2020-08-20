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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2013201420152016

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:34

  sens написав:
  Ethereum написав:Моно тільки для розрахунків. Вже на полиці

Mono & $port only transit

Спорт отлично работает в спортмагазинах.
rollo
 
Повідомлень: 898
З нами з: 20.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:54

  MASolomko написав:При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа.
Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЭЦП клиенту?

Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения. Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.
Shad16
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:43

Re: Monobank

Микроопрос про SWIFT.

По заверению банка исходящие платежи доступны не только владельцам железных и платиновых карт, но и простым смертным с обычной черной.

Я у себя в списке способов отправки денег не вижу SWIFT-переводов: ни на валютной карте где они по идее и должны быть, ни на черной/белой картах.
А что у вас, есть SWIFT-перевод в Інших платежах?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 1016
З нами з: 06.08.19
Подякував: 264 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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  #<1 ... 2013201420152016
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