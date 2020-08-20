Спорт отлично работает в спортмагазинах.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:34
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:54
Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения. Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:43
Re: Monobank
Микроопрос про SWIFT.
По заверению банка исходящие платежи доступны не только владельцам железных и платиновых карт, но и простым смертным с обычной черной.
Я у себя в списке способов отправки денег не вижу SWIFT-переводов: ни на валютной карте где они по идее и должны быть, ни на черной/белой картах.
А что у вас, есть SWIFT-перевод в Інших платежах?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:32
vitaliy_berdinskikh нету
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:04
Оказывается вот оно что:
Решение вопроса конечно ***
С другой стороны теперь мы знаем что каждый колхозник может отправить свои миллионы на счёт в швейцарском банке не вставая с дивана.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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