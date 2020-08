Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:43

Микроопрос про SWIFT.



По заверению банка исходящие платежи доступны не только владельцам железных и платиновых карт, но и простым смертным с обычной черной.



Я у себя в списке способов отправки денег не вижу SWIFT-переводов: ни на валютной карте где они по идее и должны быть, ни на черной/белой картах.

А что у вас, есть SWIFT-перевод в Інших платежах?

