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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:34
sens написав: Ethereum написав:
Моно тільки для розрахунків. Вже на полиці
Mono & $port only transit
Спорт отлично работает в спортмагазинах.
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rollo
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:54
MASolomko написав:
При оформлении карты каждому клиенту создается ЕЦП. Все договора потом подписываются ею с указанием открытого ключа.
Предусмотрена ли выдача закрытого ключа ЭЦП
клиенту?
Электронно цифровая подпись (ЭЦП) хранится в приложении и используется только тогда, когда вам необходимо подтвердить действие внутри приложения. Использовать ЭЦП вне приложения невозможно.
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Shad16
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:43
Микроопрос про SWIFT.
По заверению банка исходящие платежи доступны не только владельцам железных и платиновых карт, но и простым смертным с обычной черной.
Я у себя в списке способов отправки денег не вижу SWIFT-переводов: ни на валютной карте где они по идее и должны быть, ни на черной/белой картах.
А что у вас, есть SWIFT-перевод в Інших платежах?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:32
vitaliy_berdinskikh нету
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:04
omb написав:vitaliy_berdinskikh
нету
Оказывается вот оно что:
Свифт платежи можно провести с помощью нашей поддержки
Решение вопроса конечно ***
С другой стороны теперь мы знаем что каждый колхозник может отправить свои миллионы на счёт в швейцарском банке не вставая с дивана.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:41
vitaliy_berdinskikh написав:
теперь мы знаем что каждый колхозник может отправить свои миллионы на счёт в швейцарском банке не вставая с дивана.
а як же е-ліміти,
і злобні фінімоніки
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greenozon
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:42
greenozon написав: vitaliy_berdinskikh написав:
теперь мы знаем что каждый колхозник может отправить свои миллионы на счёт в швейцарском банке не вставая с дивана.
а як же е-ліміти,
і злобні фінімоніки
Так с этим всё ОК: платеж проходит полностью в ручном режиме, пока они его сформируют на своей стороне его и финмон посмотрит и е-лимит оформят.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:47
vitaliy_berdinskikh написав:
и е-лимит оформят.
до речі!
в багатьох банках за е-ліміт беруть мзду
прчиом нехілу!
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greenozon
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:51
greenozon написав: vitaliy_berdinskikh написав:
и е-лимит оформят.
до речі!
в багатьох банках за е-ліміт беруть мзду
прчиом нехілу!
Как я понял это просто запись в каком-то реестре, тоесть для банка стоит копейки две. Но как же не постричь лохов? В Привате вроде бесплатные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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