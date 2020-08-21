Я звонил на горячку айбокса, мне сказали, что они и не планируют программировать терминалы под штуцерukrprom2014 написав:Новый 1000грн. купюры iBox до сих пор не принимает.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 16:50
Re: Monobank
Я звонил на горячку айбокса, мне сказали, что они и не планируют программировать терминалы под штуцер
.......
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:05
Если заказать именную черную карту, пластик там такого же качества, как и на обычной?
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