Я звонил на горячку айбокса, мне сказали, что они и не планируют программировать терминалы под штуцерukrprom2014 написав:Новый 1000грн. купюры iBox до сих пор не принимает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 16:50
Re: Monobank
Я звонил на горячку айбокса, мне сказали, что они и не планируют программировать терминалы под штуцер
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Додано: Суб 22 сер, 2020 17:05
Если заказать именную черную карту, пластик там такого же качества, как и на обычной?
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:34
Черная карта это и есть обычная карта.
Необычные карты это "платиновая" (такая же пластиковая, но другого цвета) и железная которая как можно понять из названия не пластиковая.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:23
Вперше стикаюся з тим, що скотобанк просто ігнорує звернення у підтримку. Рівень сервісу зашкалює. Я правильно розумію, що за "прискорювач" прилетить одразу бан?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 22 сер, 2020 22:01
Мого товариша за гнівні пости у фейсбуці з приводу якості обслуговування забанили картки і відмовили в подальшому обслуговуванні
Оформи картку за посиланням і отримай:
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