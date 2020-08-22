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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 16:50
ukrprom2014 написав:Новый 1000грн. купюры iBox до сих пор не принимает.
Я звонил на горячку айбокса, мне сказали, что они и не планируют программировать терминалы под штуцер
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Додано: Суб 22 сер, 2020 17:05
Если заказать именную черную карту, пластик там такого же качества, как и на обычной?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 22 сер, 2020 19:34
lloydbanksua написав:
Если заказать именную черную карту, пластик там такого же качества, как и на обычной?
Черная карта это и есть обычная карта.
Необычные карты это "платиновая" (такая же пластиковая, но другого цвета) и железная которая как можно понять из названия не пластиковая.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:23
Вперше стикаюся з тим, що скотобанк просто ігнорує звернення у підтримку. Рівень сервісу зашкалює. Я правильно розумію, що за "прискорювач" прилетить одразу бан?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:01
klug написав:
Я правильно розумію, що за "прискорювач" прилетить одразу бан?
Мого товариша за гнівні пости у фейсбуці з приводу якості обслуговування забанили картки і відмовили в подальшому обслуговуванні
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:25
klug
гневный коментарий друга в фб просто вытерли
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 22 сер, 2020 23:35
miltador написав: klug написав:
Я правильно розумію, що за "прискорювач" прилетить одразу бан?
Мого товариша за гнівні пости у фейсбуці з приводу якості обслуговування забанили картки і відмовили в подальшому обслуговуванні
Десь так я і уявляв роботу цієї благородної інституції.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:17
оч.воспитательно
для привікших шо в инете все можна и безнаказанно
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v57
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Додано: Нед 23 сер, 2020 11:03
- Пойдём, кум, в клуб стройотрядовских бить?
- А что, если они нас?
- А нас-то за шо?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 23 сер, 2020 11:55
Подскажите, при оплате интернет-заказа в физическом магазине Фокстрот картой Монобанка кешбек начисляют исправно?
Если при заказе использован сертификат MasterCard Bilshe на скидку 200 грн. нюансов не должно возникнуть?
Заранее благодарен!
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Anadonta
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