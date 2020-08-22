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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2014201520162017

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 16:50

Re: Monobank

ukrprom2014 написав:Новый 1000грн. купюры iBox до сих пор не принимает.
Я звонил на горячку айбокса, мне сказали, что они и не планируют программировать терминалы под штуцер
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:05

Если заказать именную черную карту, пластик там такого же качества, как и на обычной?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:34

  lloydbanksua написав:Если заказать именную черную карту, пластик там такого же качества, как и на обычной?

Черная карта это и есть обычная карта.

Необычные карты это "платиновая" (такая же пластиковая, но другого цвета) и железная которая как можно понять из названия не пластиковая.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:23

Вперше стикаюся з тим, що скотобанк просто ігнорує звернення у підтримку. Рівень сервісу зашкалює. Я правильно розумію, що за "прискорювач" прилетить одразу бан?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:01

  klug написав:Я правильно розумію, що за "прискорювач" прилетить одразу бан?

Мого товариша за гнівні пости у фейсбуці з приводу якості обслуговування забанили картки і відмовили в подальшому обслуговуванні
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 22:25

klug гневный коментарий друга в фб просто вытерли :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:35

  miltador написав:
  klug написав:Я правильно розумію, що за "прискорювач" прилетить одразу бан?

Мого товариша за гнівні пости у фейсбуці з приводу якості обслуговування забанили картки і відмовили в подальшому обслуговуванні

Десь так я і уявляв роботу цієї благородної інституції.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:17

оч.воспитательно
для привікших шо в инете все можна и безнаказанно
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:03

- Пойдём, кум, в клуб стройотрядовских бить?
- А что, если они нас?
- А нас-то за шо?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:55

Подскажите, при оплате интернет-заказа в физическом магазине Фокстрот картой Монобанка кешбек начисляют исправно?
Если при заказе использован сертификат MasterCard Bilshe на скидку 200 грн. нюансов не должно возникнуть?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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