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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:17
А как сейчас проверить MCC-код по операции, в квитанции на обычном месте строки нет.
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:28
Замовте та вишлiть на свiй мейл виписку по картцi. Висилають зазвичай 4 рiзнi версiï - щонайменше у двох МСС є
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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