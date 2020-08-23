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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:08
Anadonta, начисляють справно. Нюансів не буде.
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KVV
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Додано: Нед 23 сер, 2020 18:17
А как сейчас проверить MCC-код по операции, в квитанции на обычном месте строки нет.
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hv
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Додано: Нед 23 сер, 2020 18:28
hv написав:
А как сейчас проверить MCC-код по операции, в квитанции на обычном месте строки нет.
Замовте та вишлiть на свiй мейл виписку по картцi. Висилають зазвичай 4 рiзнi версiï - щонайменше у двох МСС є
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 23 сер, 2020 20:14
hv ну или просто у поддержки спросить, если по 1 транзакции
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 23 сер, 2020 20:52
ukrprom2014
Где почитать?
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Vorlon
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Додано: Нед 23 сер, 2020 21:14
Может одумается и накинет пару-тройку процентов на срочные депошки
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Boundless
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Додано: Нед 23 сер, 2020 21:19
Alien написав: hv написав:
А как сейчас проверить MCC-код по операции, в квитанции на обычном месте строки нет.
Замовте та вишлiть на свiй мейл виписку по картцi. Висилають зазвичай 4 рiзнi версiï - щонайменше у двох МСС є
Еще можно использовать Monobank API, но это только для тех кто в курсе что такое API
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antey718
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Додано: Нед 23 сер, 2020 21:31
Boundless написав:
Может одумается и накинет пару-тройку процентов на срочные депошки
Немає жодних підстав іти проти загального тренду. Підстави притримати зміну тарифів для уникнення свинобунту є, але я відверто думав, що їх нахабство переважить здоровий глузд. Все ж я б не поспішав святкувати і зачекав на підтвердження інформації з адекватних джерел.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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