RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2015201620172018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:08

Anadonta, начисляють справно. Нюансів не буде.
KVV
 
Повідомлень: 504
З нами з: 29.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:17

А как сейчас проверить MCC-код по операции, в квитанции на обычном месте строки нет.
hv
 
Повідомлень: 190
З нами з: 10.08.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:28

  hv написав:А как сейчас проверить MCC-код по операции, в квитанции на обычном месте строки нет.

Замовте та вишлiть на свiй мейл виписку по картцi. Висилають зазвичай 4 рiзнi версiï - щонайменше у двох МСС є
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 482
З нами з: 12.01.20
Подякував: 26 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:14

hv ну или просто у поддержки спросить, если по 1 транзакции
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:41

Re: Monobank

Похоже одумался горох, урезание процентов откладывается :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:52

ukrprom2014
Где почитать?
Vorlon
 
Повідомлень: 8885
З нами з: 14.06.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:14

Re: Monobank

Может одумается и накинет пару-тройку процентов на срочные депошки
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:19

  Alien написав:
  hv написав:А как сейчас проверить MCC-код по операции, в квитанции на обычном месте строки нет.

Замовте та вишлiть на свiй мейл виписку по картцi. Висилають зазвичай 4 рiзнi версiï - щонайменше у двох МСС є

Еще можно использовать Monobank API, но это только для тех кто в курсе что такое API :)
antey718
 
Повідомлень: 515
З нами з: 03.08.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:31

  Boundless написав:Может одумается и накинет пару-тройку процентов на срочные депошки

Немає жодних підстав іти проти загального тренду. Підстави притримати зміну тарифів для уникнення свинобунту є, але я відверто думав, що їх нахабство переважить здоровий глузд. Все ж я б не поспішав святкувати і зачекав на підтвердження інформації з адекватних джерел.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4666
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2015201620172018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, IBM, ramaz, sens, tarasum і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron