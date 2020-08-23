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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:17
А как сейчас проверить MCC-код по операции, в квитанции на обычном месте строки нет.
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:28
Замовте та вишлiть на свiй мейл виписку по картцi. Висилають зазвичай 4 рiзнi версiï - щонайменше у двох МСС є
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:14
hv ну или просто у поддержки спросить, если по 1 транзакции
Кешбечные карты!
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:41
Re: Monobank
Похоже одумался горох, урезание процентов откладывается
Додано: Нед 23 сер, 2020 21:14
Re: Monobank
Может одумается и накинет пару-тройку процентов на срочные депошки
.......
Додано: Нед 23 сер, 2020 21:19
Еще можно использовать Monobank API, но это только для тех кто в курсе что такое API
Додано: Нед 23 сер, 2020 21:31
Немає жодних підстав іти проти загального тренду. Підстави притримати зміну тарифів для уникнення свинобунту є, але я відверто думав, що їх нахабство переважить здоровий глузд. Все ж я б не поспішав святкувати і зачекав на підтвердження інформації з адекватних джерел.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:57
давайте депозит СПОРТИВНИЙ!!!
чи краще анти-вірусний
геніальний продукт, жаль заглох
+50грн !
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