там было пояснение , профиксили спритних та розумних
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:01
Re: Monobank
там было пояснение , профиксили спритних та розумних
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:02
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