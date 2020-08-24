там было пояснение , профиксили спритних та розумних
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:01
Re: Monobank
там было пояснение , профиксили спритних та розумних
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:02
Додано: Пон 24 сер, 2020 02:26
Re: Monobank
Без ссылки на пруф - это не подтвержденная информация
.......
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:52
Абсолютно такого же. Более того-внимательно проверяйте, что вам напишут. В моём случае (переходил бесплатно с вип-карты на именную чёрную) было так: написал правильно имя в соответствующей графе. Позвонил в поддержку (виповскую) и попросил проверить чтоб имя было написано правильно. Подтвердили. Через несколько дней прихожу на Новую почту, открываю конверт-что за...? Звоню-ой, ошибочка вышла! Да как же так? На предыдущей карте написано было правильно. В приложении написал правильно. На горячке подтвердили, что всё было правильно. А на карте неправильно? No comments. Переделали бесплатно. Но осадочек остался.
И самое смешное-когда сейчас делаю перевод с карты Моно на карту Приват-в П24 пишет перевод от "имя с ошибкой".
P.s. Имя обычное. Как пример Bogdan\Bohdan.
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:41
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:49
Тот, который не соответствует загранпаспорту
Додано: Пон 24 сер, 2020 19:17
Re: Monobank
При оформлении заграна оператор переспрашивает, правильно ли перевод.
Так что - все от хотелок человека.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 24 сер, 2020 19:29
Re: Monobank
В альтернативной реальности. В нашей реальности транслитерация жестко закреплена в НПА и добиться иной стоит усилий.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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