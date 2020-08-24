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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:02
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:06
Ерунда - мне отказали в своё время. Причём пробовал решить и через знакомых. Если документов нет, что на меня какие-то документы за рубежом оформлены на другую транслитерацию. В результате моя фамилия в транслитерации искажена по написанию и звучанию (одна буква заменена на другую)
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:09
Re: Monobank
Гороха? Киньте, пожалуйста, ссылку
.......
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:16
Vorlon значит так хотели, я написал заявление на начальника и все
Кешбечные карты!
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:26
Были большие проблемы при расчетах в Запорожье? отклонения в написании допускаются до трех букв,в авиа билетах и при расчетах....
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:42
Мне при попытке настоять на своём варианте просто отказали, причем два раза: когда паспорт делал я и когда потом паспорт делал ребенок.
Возможно это зависит от "вредности" и осведомленности персонала - где-то сидят пофигисты и вносят фамилию так как нужно гражданину. Но это явно не общий случай, по крайне мере пока.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:52
ROLF
Проблем нет конечно. Уязвлено только моё самолюбие Просто по этой тупой транслитерации согласно поставлению КМУ моя фамилия произносится не так, как есть на самом деле
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