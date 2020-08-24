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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2017201820192020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:02

  Boundless написав:Без ссылки на пруф - это не подтвержденная информация

Фейсбук имярека :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:06

  omb написав:всего лишь заявление написать на свой вариант

Ерунда - мне отказали в своё время. Причём пробовал решить и через знакомых. Если документов нет, что на меня какие-то документы за рубежом оформлены на другую транслитерацию. В результате моя фамилия в транслитерации искажена по написанию и звучанию (одна буква заменена на другую) :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:09

Re: Monobank

ukrprom2014 написав:
  Boundless написав:Без ссылки на пруф - это не подтвержденная информация

Фейсбук имярека :)
Гороха? Киньте, пожалуйста, ссылку
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:16

Vorlon значит так хотели, я написал заявление на начальника и все
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:26

  Vorlon написав:
  omb написав:всего лишь заявление написать на свой вариант

Ерунда - мне отказали в своё время. Причём пробовал решить и через знакомых. Если документов нет, что на меня какие-то документы за рубежом оформлены на другую транслитерацию. В результате моя фамилия в транслитерации искажена по написанию и звучанию (одна буква заменена на другую) :twisted:

Были большие проблемы при расчетах в Запорожье? отклонения в написании допускаются до трех букв,в авиа билетах и при расчетах....
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:42

  omb написав:vitaliy_berdinskikh всего лишь заявление написать на свой вариант

Мне при попытке настоять на своём варианте просто отказали, причем два раза: когда паспорт делал я и когда потом паспорт делал ребенок.

Возможно это зависит от "вредности" и осведомленности персонала - где-то сидят пофигисты и вносят фамилию так как нужно гражданину. Но это явно не общий случай, по крайне мере пока.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:52

ROLF
Проблем нет конечно. Уязвлено только моё самолюбие :roll: Просто по этой тупой транслитерации согласно поставлению КМУ моя фамилия произносится не так, как есть на самом деле :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:09

Re: Monobank

Особенно прикольно, когда твоя фамилия с латиницы переводится на наш так, что потом когда ее же обратно переводишь - выходит уже совсем другая! Д*лизм.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:56

  v57 написав:https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/928
для супруги
не союз меча и орала :)

Не понял
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