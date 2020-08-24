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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:06
omb написав:
всего лишь заявление написать на свой вариант
Ерунда - мне отказали в своё время. Причём пробовал решить и через знакомых. Если документов нет, что на меня какие-то документы за рубежом оформлены на другую транслитерацию. В результате моя фамилия в транслитерации искажена по написанию и звучанию (одна буква заменена на другую)
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Vorlon
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:09
ukrprom2014 написав: Boundless написав:
Без ссылки на пруф - это не подтвержденная информация
Фейсбук имярека
Гороха? Киньте, пожалуйста, ссылку
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Boundless
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:16
Vorlon значит так хотели, я написал заявление на начальника и все
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omb
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:42
omb написав:vitaliy_berdinskikh
всего лишь заявление написать на свой вариант
Мне при попытке настоять на своём варианте просто отказали, причем два раза: когда паспорт делал я и когда потом паспорт делал ребенок.
Возможно это зависит от "вредности" и осведомленности персонала - где-то сидят пофигисты и вносят фамилию так как нужно гражданину. Но это явно не общий случай, по крайне мере пока.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:52
ROLF
Проблем нет конечно. Уязвлено только моё самолюбие
Просто по этой тупой транслитерации согласно поставлению КМУ моя фамилия произносится не так, как есть на самом деле
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Vorlon
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:09
Особенно прикольно, когда твоя фамилия с латиницы переводится на наш так, что потом когда ее же обратно переводишь - выходит уже совсем другая! Д*лизм.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 08:30
Всем доброе утро!
Для получения партнерского кешбека от Фокстрота имеет значение какими средствами была оплачена покупка - собственными или кредитными? Или это тот случай, когда "наливают" одинаково?
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Anadonta
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:15
Anadonta написав:
Всем доброе утро!
Для получения партнерского кешбека от Фокстрота имеет значение какими средствами была оплачена покупка - собственными или кредитными? Или это тот случай, когда "наливают" одинаково?
Одинаково
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