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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 09:19
Anadonta вся партнерка работает с кредитными, но при этом повышенная категория, если она есть, игнорируется
Кешбечные карты!
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:47
Напомните пожалуйста, если с приватовской универсальной буду слать деньги на моно на пополнение депозита какую комиссию приват возьмёт?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:50
посетитель написав:
Напомните пожалуйста, если с приватовской универсальной буду слать деньги на моно на пополнение депозита какую комиссию приват возьмёт?
Якщо сепом то 3 грн. але зарахування наступного робочого дня
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:01
Alien написав: посетитель написав:
Напомните пожалуйста, если с приватовской универсальной буду слать деньги на моно на пополнение депозита какую комиссию приват возьмёт?
Якщо сепом то 3 грн. але зарахування наступного робочого дня
Да СЕПом.Так и думал.Спасибо за подтверждение.
.Перекину с моно р2р на Уни привата, в оттуда сепом на моно депо )))
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:09
mustbe написав:
Тот, который не соответствует загранпаспорту
Совершенно верно!
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DONALD
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:09
посетитель написав:
Перекину с моно р2р на Уни привата, в оттуда сепом на моно депо )))
Месье знает толк в извращениях... )
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mustbe
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:13
vitaliy_berdinskikh написав: Goodman написав:
При оформлении заграна оператор переспрашивает, правильно ли перевод.
В альтернативной реальности. В нашей реальности транслитерация жестко закреплена в НПА и добиться иной стоит усилий.
Когда получаешь ПЕРВЫЙ загранпаспорт-никто никого не спрашивает. Во всяком случае так было в далёком 2003 году. Потом идёт наслоение виз (сначала многолетних шенгенских, потом 10 летних американских), банковских карт и т.п. И человек во избежание проблем во всех последующих паспортах вынужден соблюдать первое написание.
Но при чём тут транслитерация ОВИРа семнадцатилетней давности к косякам Моно сегодня
?
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DONALD
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:16
если кто будет знать кешбек на след месяц пожалуйста сразу опубликуйте
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yama
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:24
mustbe написав: посетитель написав:
Перекину с моно р2р на Уни привата, в оттуда сепом на моно депо )))
Месье знает толк в извращениях... )
Дык там кешбек за депо сепом с другого банка )) вот и посмотрим что получится
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