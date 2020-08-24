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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2018201920202021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:19

Anadonta вся партнерка работает с кредитными, но при этом повышенная категория, если она есть, игнорируется
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1905
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:47

Re: Monobank

Напомните пожалуйста, если с приватовской универсальной буду слать деньги на моно на пополнение депозита какую комиссию приват возьмёт?
посетитель
 
Повідомлень: 143
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:50

  посетитель написав:Напомните пожалуйста, если с приватовской универсальной буду слать деньги на моно на пополнение депозита какую комиссию приват возьмёт?

Якщо сепом то 3 грн. але зарахування наступного робочого дня
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:01

  Alien написав:
  посетитель написав:Напомните пожалуйста, если с приватовской универсальной буду слать деньги на моно на пополнение депозита какую комиссию приват возьмёт?

Якщо сепом то 3 грн. але зарахування наступного робочого дня

Да СЕПом.Так и думал.Спасибо за подтверждение. :) .Перекину с моно р2р на Уни привата, в оттуда сепом на моно депо )))
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:09

  mustbe написав:Тот, который не соответствует загранпаспорту

Совершенно верно!
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:09

  посетитель написав:Перекину с моно р2р на Уни привата, в оттуда сепом на моно депо )))

Месье знает толк в извращениях... )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Goodman написав:При оформлении заграна оператор переспрашивает, правильно ли перевод.

В альтернативной реальности. В нашей реальности транслитерация жестко закреплена в НПА и добиться иной стоит усилий.

Когда получаешь ПЕРВЫЙ загранпаспорт-никто никого не спрашивает. Во всяком случае так было в далёком 2003 году. Потом идёт наслоение виз (сначала многолетних шенгенских, потом 10 летних американских), банковских карт и т.п. И человек во избежание проблем во всех последующих паспортах вынужден соблюдать первое написание.
Но при чём тут транслитерация ОВИРа семнадцатилетней давности к косякам Моно сегодня?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:16

Re: Monobank

если кто будет знать кешбек на след месяц пожалуйста сразу опубликуйте
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:24

  mustbe написав:
  посетитель написав:Перекину с моно р2р на Уни привата, в оттуда сепом на моно депо )))

Месье знает толк в извращениях... )

Дык там кешбек за депо сепом с другого банка )) вот и посмотрим что получится
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  #<1 ... 2018201920202021
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