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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2019202020212022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:08

  Flamingo написав:посетитель карт других банков не имеете? например таких где СЭП полностью бесплатен и вы не теряете 1 день как при его отправлении через #зеленелайно. Думаю именно это mustbe и имел в виду под извращениями ;)

Конечно.
Зачем делать долго и небесплатно то, что можно сделать быстро и бесплатно ?
Не говоря уже о самой целесообразности этих действий
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:21

  Flamingo написав:посетитель карт других банков не имеете? например таких где СЭП полностью бесплатен и вы не теряете 1 день как при его отправлении через #зеленелайно. Думаю именно это mustbe и имел в виду под извращениями ;)
которые есть все с комиссией :( - Б5, пластинка, комфорт от ощада, спорт до 10 тыс.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:40

посетитель

Ощад СЭП дает платежи до 5 тыс. бесплатно делать за раз. До 15.00 уходит день в день.
demichh
 
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  #<1 ... 2019202020212022
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