Конечно.
Зачем делать долго и небесплатно то, что можно сделать быстро и бесплатно ?
Не говоря уже о самой целесообразности этих действий
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:08
Конечно.
Зачем делать долго и небесплатно то, что можно сделать быстро и бесплатно ?
Не говоря уже о самой целесообразности этих действий
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:21
которые есть все с комиссией - Б5, пластинка, комфорт от ощада, спорт до 10 тыс.
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:40
посетитель
Ощад СЭП дает платежи до 5 тыс. бесплатно делать за раз. До 15.00 уходит день в день.
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