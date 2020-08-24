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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2019202020212022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
35
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:08

  Flamingo написав:посетитель карт других банков не имеете? например таких где СЭП полностью бесплатен и вы не теряете 1 день как при его отправлении через #зеленелайно. Думаю именно это mustbe и имел в виду под извращениями ;)

Конечно.
Зачем делать долго и небесплатно то, что можно сделать быстро и бесплатно ?
Не говоря уже о самой целесообразности этих действий
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:21

  Flamingo написав:посетитель карт других банков не имеете? например таких где СЭП полностью бесплатен и вы не теряете 1 день как при его отправлении через #зеленелайно. Думаю именно это mustbe и имел в виду под извращениями ;)
которые есть все с комиссией :( - Б5, пластинка, комфорт от ощада, спорт до 10 тыс.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:40

посетитель

Ощад СЭП дает платежи до 5 тыс. бесплатно делать за раз. До 15.00 уходит день в день.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:34

Так что там с отменой снижения процента на остаток - все-таки фейк?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:37

  посетитель написав:
  mustbe написав:
  посетитель написав:Перекину с моно р2р на Уни привата, в оттуда сепом на моно депо )))

Месье знает толк в извращениях... )

Дык там кешбек за депо сепом с другого банка )) вот и посмотрим что получится


Если вы про "– компенсація витрат за переказ коштів на
Депозитний рахунок за реквізитами з поточного
рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському
банку, операції за яким здійснюються з
використанням платіжної картки" 0,6% кешбека то разочарую что скорее всего ничего не насчитают". Я когда открывал и перечислял СЕПом с Альфы то ничего не насчитало. В горячке Моно сказали что начислят кешбек только если пришлю подтверждение что за данный перевод Альфа сняла комиссию. То есть Вам скорее всего и компенсируют эти же 3 грн. за СЕП.
oleksiynow
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:38

lloydbanksua
Снижение анонсировано на 1 сентября, так что еще 7 дней будет по 10%.
oleksiynow
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:05

  oleksiynow написав:lloydbanksua Снижение анонсировано на 1 сентября, так что еще 7 дней будет по 10%.

Да, я в курсе. Просто выше была инфа, что Горох передумал.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:13

lloydbanksua то скорее всего был тупой вброс, время покажет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:14

  lloydbanksua написав:Так что там с отменой снижения процента на остаток - все-таки фейк?

Не фейк, а ЛЕГЕНДА!
  oleksiynow написав:Я когда открывал и перечислял СЕПом с Альфы то ничего не насчитало. В горячке Моно сказали что начислят кешбек только если пришлю подтверждение что за данный перевод Альфа сняла комиссию.

Усе компенсують, але для депо від 4-х місяців.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 2019202020212022
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