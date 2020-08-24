|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:08
Flamingo написав:посетитель
карт других банков не имеете? например таких где СЭП полностью бесплатен и вы не теряете 1 день как при его отправлении через #зеленелайно. Думаю именно это mustbe и имел в виду под извращениями
Конечно.
Зачем делать долго и небесплатно то, что можно сделать быстро и бесплатно ?
Не говоря уже о самой целесообразности этих действий
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4621
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:21
Flamingo написав:посетитель
карт других банков не имеете? например таких где СЭП полностью бесплатен и вы не теряете 1 день как при его отправлении через #зеленелайно. Думаю именно это mustbe и имел в виду под извращениями
которые есть все с комиссией
- Б5, пластинка, комфорт от ощада, спорт до 10 тыс.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:40
Ощад СЭП дает платежи до 5 тыс. бесплатно делать за раз. До 15.00 уходит день в день.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2417
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 15:34
Так что там с отменой снижения процента на остаток - все-таки фейк?
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 15:37
посетитель написав: mustbe написав: посетитель написав:
Перекину с моно р2р на Уни привата, в оттуда сепом на моно депо )))
Месье знает толк в извращениях... )
Дык там кешбек за депо сепом с другого банка )) вот и посмотрим что получится
Если вы про "– компенсація витрат за переказ коштів на
Депозитний рахунок за реквізитами з поточного
рахунку Клієнта, відкритого в іншому українському
банку, операції за яким здійснюються з
використанням платіжної картки" 0,6% кешбека то разочарую что скорее всего ничего не насчитают". Я когда открывал и перечислял СЕПом с Альфы то ничего не насчитало. В горячке Моно сказали что начислят кешбек только если пришлю подтверждение что за данный перевод Альфа сняла комиссию. То есть Вам скорее всего и компенсируют эти же 3 грн. за СЕП.
-
oleksiynow
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 06.06.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 15:38
lloydbanksua
Снижение анонсировано на 1 сентября, так что еще 7 дней будет по 10%.
-
oleksiynow
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 06.06.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:05
oleksiynow написав:
lloydbanksua Снижение анонсировано на 1 сентября, так что еще 7 дней будет по 10%.
Да, я в курсе. Просто выше была инфа, что Горох передумал.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:13
lloydbanksua то скорее всего был тупой вброс, время покажет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1906
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:14
lloydbanksua написав:
Так что там с отменой снижения процента на остаток - все-таки фейк?
Не фейк, а ЛЕГЕНДА!
oleksiynow написав:
Я когда открывал и перечислял СЕПом с Альфы то ничего не насчитало. В горячке Моно сказали что начислят кешбек только если пришлю подтверждение что за данный перевод Альфа сняла комиссию.
Усе компенсують, але для депо від 4-х місяців.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4672
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|