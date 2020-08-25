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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2021202220232024

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:29

Народ всем день добрый. Подскажите кто в курсе как дела обстоят с SWIFT платежами может кто получал, переводил сам себе, родственники отправляли... До какой суммы нужно? Будут ли проблемы с финмоней, как быстро приходит свифт платеж. Суть такова, что Нужно с долларовой (или рублевой) карты российского альфабанка родственников на мою баксовую моно (или в гривне) каким-то образом, может быть частями перевести 35 тыс. зеленых для покупки квартиры. Кто в курсе реально ли это и нет ли особых проблем? Или может кто знает альтернативные методы с минимальными залетами по комис %. Заранее благодарю за помощь и развернутые ответы.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:45

Re: Monobank

  greenozon написав:а як ще безкоштовний (льготний) грейс період??
(до 62 днів)

Насколько я помню оно это пишет со второго (исправлено) же месяца задолженности: во второй месяц клиент
  • или платит всю сумму долга и тогда кредит погашается безпроцентно по условиям грейс-периода
  • или платит не меньше минимальной суммы и тогда долг переходит на следующий месяц происходит выход из грейс-периода и в этом следующем месяце клиент опять платит не меньше минимальной суммы плюс к долгу добавляются проценты по кредиту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:03

Re: Monobank

  artem_1515 написав:Подскажите кто в курсе как дела обстоят с SWIFT платежами может кто получал, переводил сам себе, родственники отправляли...
Международные переводы SWIFT выгодны при отправке/получении больших сумм, которую желаете Вы получить. :) Если всё заполнено правильно, то до 3 рабочих дней перевод поступит на карту/счёт (это по опыту получения перевода из-за границы на карту другого украинского банка).
Учитывайте, что ряд банков требует, чтобы валюта операции перевода совпадала с валютой счёта получателя ;)

При получении такой суммы банк запросит документы (да и при отправке тоже запросят). Поэтому стоит подготовиться, а также почитайте в сети как правильно в этом случае стоит заполнить назначение перевода.
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MASolomko
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