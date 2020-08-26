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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:29
Народ всем день добрый. Подскажите кто в курсе как дела обстоят с SWIFT платежами может кто получал, переводил сам себе, родственники отправляли... До какой суммы нужно? Будут ли проблемы с финмоней, как быстро приходит свифт платеж. Суть такова, что Нужно с долларовой (или рублевой) карты российского альфабанка родственников на мою баксовую моно (или в гривне) каким-то образом, может быть частями перевести 35 тыс. зеленых для покупки квартиры. Кто в курсе реально ли это и нет ли особых проблем? Или может кто знает альтернативные методы с минимальными залетами по комис %. Заранее благодарю за помощь и развернутые ответы.
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:45
Re: Monobank
Насколько я помню оно это пишет со второго (исправлено) же месяца задолженности: во второй месяц клиент
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:03
Re: Monobank
Международные переводы SWIFT выгодны при отправке/получении больших сумм, которую желаете Вы получить. Если всё заполнено правильно, то до 3 рабочих дней перевод поступит на карту/счёт (это по опыту получения перевода из-за границы на карту другого украинского банка).
Учитывайте, что ряд банков требует, чтобы валюта операции перевода совпадала с валютой счёта получателя
При получении такой суммы банк запросит документы (да и при отправке тоже запросят). Поэтому стоит подготовиться, а также почитайте в сети как правильно в этом случае стоит заполнить назначение перевода.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:00
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