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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:29
Народ всем день добрый. Подскажите кто в курсе как дела обстоят с SWIFT платежами может кто получал, переводил сам себе, родственники отправляли... До какой суммы нужно? Будут ли проблемы с финмоней, как быстро приходит свифт платеж. Суть такова, что Нужно с долларовой (или рублевой) карты российского альфабанка родственников на мою баксовую моно (или в гривне) каким-то образом, может быть частями перевести 35 тыс. зеленых для покупки квартиры. Кто в курсе реально ли это и нет ли особых проблем? Или может кто знает альтернативные методы с минимальными залетами по комис %. Заранее благодарю за помощь и развернутые ответы.
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:45
Re: Monobank
Насколько я помню оно это пишет со второго (исправлено) же месяца задолженности: во второй месяц клиент
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:03
Re: Monobank
Международные переводы SWIFT выгодны при отправке/получении больших сумм, которую желаете Вы получить. Если всё заполнено правильно, то до 3 рабочих дней перевод поступит на карту/счёт (это по опыту получения перевода из-за границы на карту другого украинского банка).
Учитывайте, что ряд банков требует, чтобы валюта операции перевода совпадала с валютой счёта получателя
При получении такой суммы банк запросит документы (да и при отправке тоже запросят). Поэтому стоит подготовиться, а также почитайте в сети как правильно в этом случае стоит заполнить назначение перевода.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:00
Додано: Чет 27 сер, 2020 00:56
Еталонний жуноліздм помножений на безпроглядність підтримки помножену на безтурботність клієнтів: журнолізд і підтримка традиційно не мають жодного уявлення, як працює банк, кіт заповнює шаблони задньою лапою, клієнти шлють гроші куди-небудь нічого не перевіряючи, разом - смертельна вразливість і шахрайство сторіччя.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 27 сер, 2020 06:51
Re: Monobank
Я аналогичную ситуацию видел при оплате коммуналке. По одному адресу я могу добавить два шаблона за свет. А по второму адресу подходит только второй шаблон. IBAN одинаковые, но второй шаблон какой-то кастрированный.
Поддержка ничего толкового ответить не может, только лапшу на уши вешает и передавать дальше не желает.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:02
А может и передумали ставку по карточному счёту понижать с 10% на 7% ?
Пришло письмо сегодня на электронную почту:
"для вас хорошие новости — с 01.09.2020 изменяются два ключевых тарифа monobank.
1. Снижается ставка за использование кредитного лимита по картам
Мы снижаем плату за использование кредитного лимита по картам для тех клиентов, которые вышли из грейс-периода.
Ставка по Черным картам станет 3,1% в месяц (была 3,2%)
Ставка по картам platinum и IRON станет 2,9% (была 3,1%)
2. Уменьшение минимального платежа
Раньше клиенты, которым начисляются проценты по кредитному лимиту, должны были внести на карту минимум 5% от задолженности на конец месяца, а с 01.09.20 минимальный платеж станет 4%.
И это самые низкие требования к минимальному платежу по кредитным картам среди всех украинских банков.
Ваш monobank"
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:09
Re: Monobank
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:10
velvet у меня в новости было 3 пункта, 1 про ставку, 2,3 вот эти.
Кешбечные карты!
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:13
Re: Monobank
Ещё 20 числа в приложении было уведомление о снижении процентов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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