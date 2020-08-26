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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2022202320242025

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:16

Раз уж зашла речь: А предупредить за месяц ? Не ?
Или горох выше таких условностей ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:16

  velvet написав:
"для вас хорошие новости — с 01.09.2020 изменяются два ключевых тарифа monobank.

1. Мы снижаем плату за использование кредитного лимита по картам для тех клиентов, которые вышли из грейс-периода.

Ставка по Черным картам станет 3,1% в месяц (была 3,2%)
Ставка по картам platinum и IRON станет 2,9% (была 3,1%)

2. Уменьшение минимального платежа
Раньше клиенты, которым начисляются проценты по кредитному лимиту, должны были внести на карту минимум 5% от задолженности на конец месяца, а с 01.09.20 минимальный платеж станет 4%.

И это самые низкие требования к минимальному платежу по кредитным картам среди всех украинских банков.

Ваш monobank"


Это он так изощерённо издевается. Ни один из этих тарифов не является не только "ключевым", но и актуальным. Да и само изменение курам на смех.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:16

Тут осталось пару дней подождать, скоро узнаем, нет смысла строить догадки. Если, конечно, они не смотрят на приват, где 7% еще остались на универсальной.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:20

  velvet написав:А может и передумали ставку по карточному счёту понижать с 10% на 7% ?

Не прикалывайтесь - Гороховский просто учёл свою маркетинговую ошибку, что нельзя в одном письме указывать проценты по кредитам и остаткам на счету. Всего лишь...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:21

  Amid написав:Это он так изощерённо издевается. Ни один из этих тарифов не является не только "ключевым", но и актуальным. Да и само изменение курам на смех.
+1, за попытку удержать положительный имидж.. но все равно с 1 числа все лишнее оттудова надо забирать
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omb
 
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