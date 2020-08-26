Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:16
Раз уж зашла речь: А предупредить за месяц ? Не ?
Или горох выше таких условностей ? )
mustbe
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:16
velvet написав:
"для вас хорошие новости — с 01.09.2020 изменяются два ключевых тарифа monobank.
1. Мы снижаем плату за использование кредитного лимита по картам для тех клиентов, которые вышли из грейс-периода.
Ставка по Черным картам станет 3,1% в месяц (была 3,2%)
Ставка по картам platinum и IRON станет 2,9% (была 3,1%)
2. Уменьшение минимального платежа
Раньше клиенты, которым начисляются проценты по кредитному лимиту, должны были внести на карту минимум 5% от задолженности на конец месяца, а с 01.09.20 минимальный платеж станет 4%.
И это самые низкие требования к минимальному платежу по кредитным картам среди всех украинских банков.
Ваш monobank"
Это он так изощерённо издевается. Ни один из этих тарифов не является не только "ключевым", но и актуальным. Да и само изменение курам на смех.
Amid
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:16
Тут осталось пару дней подождать, скоро узнаем, нет смысла строить догадки. Если, конечно, они не смотрят на приват, где 7% еще остались на универсальной.
lloydbanksua
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:20
velvet написав:
А может и передумали ставку по карточному счёту понижать с 10% на 7% ?
Не прикалывайтесь - Гороховский просто учёл свою маркетинговую ошибку, что нельзя в одном письме указывать проценты по кредитам и остаткам на счету. Всего лишь...
Vorlon
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:21
Amid написав:
Это он так изощерённо издевается. Ни один из этих тарифов не является не только "ключевым", но и актуальным. Да и само изменение курам на смех.
+1, за попытку удержать положительный имидж.. но все равно с 1 числа все лишнее оттудова надо забирать
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omb
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:56
О как "налетели" сразу все, а всего-то сделал предположение
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velvet
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:04
lloydbanksua написав:
они не смотрят на приват, где 7% еще остались на универсальной.
там фантіками.. які ще треба умудритись кудись спихнути
greenozon
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:13
velvet написав:
О как "налетели" сразу все, а всего-то сделал предположение
"Налетіли", бо він уже
каявся
, тому для більшості хід був абсолютно очевидним.
mustbe написав:
Раз уж зашла речь: А предупредить за месяц ? Не ?
Или горох выше таких условностей ? )
Я вже
писав
. Громада не підтримала свинобунт. Підтримка моно теж проігнорувала. А воювати самому з цими бедуїнами собі дорожче.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:55
Так ещё рано для свинобунта.
А вот с 1 сентября - можно запускать лучи поноса повсюду. Ибонех
mustbe
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:00
omb написав:
с 1 числа все лишнее оттудова надо забирать
31 августа, и ни секундой позже ! )
mustbe
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