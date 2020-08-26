mustbe
Тю, зачем? Не получив таким образом 10% за 31 августа?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:37
Эти же 10% можно получить и в более другой банке
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:58
mustbe ну так тогда изначально их здесь не будет
Кешбечные карты!
Додано: Чет 27 сер, 2020 16:35
Додано: Чет 27 сер, 2020 16:44
Re: Monobank
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 27 сер, 2020 17:16
Я уже потихоньку перемещаюсь с момента появления "новости".
Быстро не перемещаюсь, чтоб опять "назамониторили"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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