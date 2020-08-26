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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:32
mustbe
Тю, зачем? Не получив таким образом 10% за 31 августа?
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Vorlon
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:37
Эти же 10% можно получить и в более другой банке
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mustbe
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:58
mustbe
ну так тогда изначально их здесь не будет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:35
mustbe написав:
Эти же 10% можно получить и в более другой банке
В тодо пока еще есть 10% и в укргазе. Еще есть форвард. Во всех других меньше. Так что вариантов немного.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:44
lloydbanksua написав:
Еще есть форвард
Уже 9%
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:16
mustbe написав: omb написав:
с 1 числа все лишнее оттудова надо забирать
31 августа, и ни секундой позже ! )
Я уже потихоньку перемещаюсь с момента появления "новости".
Быстро не перемещаюсь, чтоб опять "назамониторили"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:27
vitaliy_berdinskikh написав: lloydbanksua написав:
Еще есть форвард
Уже 9%
9% уже давно, есть же 12% на кредитке и 15% до 15к на дебетной. Хотел, кстати, открыть их карту, но не сложилось "но это уже совсем другая история"(с)
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lloydbanksua
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:28
Я уже потихоньку перемещаюсь с момента появления "новости".
Быстро не перемещаюсь, чтоб опять "назамониторили"
+1
Потихоньку перетекаю, чтоб к 01.09 выйти в ноль
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mustbe
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:48
Вкладчик1234 написав:
Я уже потихоньку перемещаюсь с момента появления "новости". Быстро не перемещаюсь, чтоб опять "назамониторили"
Куда перемещаетесь, если не секрет?
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lloydbanksua
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:53
lloydbanksua написав: vitaliy_berdinskikh написав: lloydbanksua написав:
Еще есть форвард
Уже 9%
9% уже давно, есть же 12% на кредитке и 15% до 15к на дебетной. Хотел, кстати, открыть их карту, но не сложилось "но это уже совсем другая история"(с)
Отож и оно что кредитку получить не очень просто, а лимит 15к на дебетке делает ее малопривлекательной даже для хранения аварийного запаса, не говоря о чём-то больше.
Тогда уж лучше трёхмесячный депозиты с интервалом в месяц: их можно и в Форварде и в Моне понаоткрывать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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