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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2024202520262027>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:32

mustbe
Тю, зачем? Не получив таким образом 10% за 31 августа? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:37

Эти же 10% можно получить и в более другой банке
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:58

mustbe ну так тогда изначально их здесь не будет :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:35

  mustbe написав:Эти же 10% можно получить и в более другой банке

В тодо пока еще есть 10% и в укргазе. Еще есть форвард. Во всех других меньше. Так что вариантов немного.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:44

Re: Monobank

  lloydbanksua написав:Еще есть форвард

Уже 9%
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:16

  mustbe написав:
  omb написав:с 1 числа все лишнее оттудова надо забирать

31 августа, и ни секундой позже ! )

Я уже потихоньку перемещаюсь с момента появления "новости".
Быстро не перемещаюсь, чтоб опять "назамониторили"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lloydbanksua написав:Еще есть форвард

Уже 9%

9% уже давно, есть же 12% на кредитке и 15% до 15к на дебетной. Хотел, кстати, открыть их карту, но не сложилось "но это уже совсем другая история"(с)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:28

Я уже потихоньку перемещаюсь с момента появления "новости".
Быстро не перемещаюсь, чтоб опять "назамониторили"

+1
Потихоньку перетекаю, чтоб к 01.09 выйти в ноль
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:48

  Вкладчик1234 написав: Я уже потихоньку перемещаюсь с момента появления "новости". Быстро не перемещаюсь, чтоб опять "назамониторили"

Куда перемещаетесь, если не секрет?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:53

  lloydbanksua написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  lloydbanksua написав:Еще есть форвард

Уже 9%

9% уже давно, есть же 12% на кредитке и 15% до 15к на дебетной. Хотел, кстати, открыть их карту, но не сложилось "но это уже совсем другая история"(с)

Отож и оно что кредитку получить не очень просто, а лимит 15к на дебетке делает ее малопривлекательной даже для хранения аварийного запаса, не говоря о чём-то больше.

Тогда уж лучше трёхмесячный депозиты с интервалом в месяц: их можно и в Форварде и в Моне понаоткрывать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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