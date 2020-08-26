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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2024202520262027

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:03

  vitaliy_berdinskikh написав:Отож и оно что кредитку получить не очень просто, а лимит 15к на дебетке делает ее малопривлекательной даже для хранения аварийного запаса, не говоря о чём-то больше.

Тогда уж лучше трёхмесячный депозиты с интервалом в месяц: их можно и в Форварде и в Моне понаоткрывать.

Кстати, непонятно, что они с этой кредиткой носятся - банка тоже еще г... Мне даже дебетовку открыть не смогли без проблем, и это после 2-х обращений в отделение, на горячку и в итоге я просто от нее отказался.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:07

  lloydbanksua написав:
  Вкладчик1234 написав: Я уже потихоньку перемещаюсь с момента появления "новости". Быстро не перемещаюсь, чтоб опять "назамониторили"

Куда перемещаетесь, если не секрет?

Todo и форвард
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:13

  lloydbanksua написав:Кстати, непонятно, что они с этой кредиткой носятся - банка тоже еще г... Мне даже дебетовку открыть не смогли без проблем, и это после 2-х обращений в отделение, на горячку и в итоге я просто от нее отказался.

То есть для вас принцип и обида оказались важнее... Одни из лучших, если не лучшие карты у Форварда. И выбирать не приходится (Моно далеко позади, если речь не про рюшечки, котиков и награды за траты).

По моему отделению Форварда вообще вопросов не возникло - проблем не было.

  Вкладчик1234 написав:Todo

В Запорожье сложно было получить? Через минимальный депозит оформляли?
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 27 сер, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:15

Re: Monobank

Если остался Инджой у Коня, то в связке с виртуалкой - 8%. Не максимум, но больше чем 7 ;)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:15

  Vorlon написав: То есть для вас принцип и обида оказались важнее... Одни из лучших, если не лучшие карты у Форварда. И выбирать не приходится (Моно далеко позади, если речь не про рюшечки, котиков и награды за траты). По моему отделению Форварда вообще вопросов не возникло - проблем не было.

Дело не в обиде, а в отношении к клиенту. И кроме повышенной процентной ставки преимуществ не нашел, даже если сравнивать с тем же моно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:17

  Amid написав:Если остался Инджой у Коня, то в связке с виртуалкой - 8%. Не максимум, но больше чем 7 ;)

Или доходная + виртуалка)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:18

lloydbanksua
Кэшбеки, бесплатное снятие в банкоматах? Намного лучше Моно. И отношение безусловно важно, но не настолько чтобы хлопать дверью. Если какой-то сотрудник тупит, то зачем на дурака обижаться?

И отношение важно только при открытии карт. Дальше всё удалённо.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:26

Monя


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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:27

  Vorlon написав:lloydbanksua
Кэшбеки, бесплатное снятие в банкоматах? Намного лучше Моно. И отношение безусловно важно, но не настолько чтобы хлопать дверью. Если какой-то сотрудник тупит, то зачем на дурака обижаться?

И отношение важно только при открытии карт. Дальше всё удалённо.

У меня это все есть и без форварда. Да и что вы все с этой обидой снова? Дело в страховке, о которой мне никто не сказал, а это намереный обман, в подписанных документах, которые надо было "еще раз" подписать, о чем мне еще раз звонил курьер. Это сервис? Возьмем спортбанк - привезли карту, сфоткали, активировал карту - все, пользуйся. У форварда же все ж через одно место, зачем было делать доставку карт? Не умеете сами, скопируйте в конце концов, но и этого не смогли.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:39

lloydbanksua
Ясно, понятно. Принцип важнее. Всё - не лукавьте. Кэшбекам Форварда нету полноценных аналогов, особенно за кредитные. Страховка и у меня была на кредитку - снял корону и приехал расторг.
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