Додано: Чет 27 сер, 2020 18:27

Vorlon написав: lloydbanksua

Кэшбеки, бесплатное снятие в банкоматах? Намного лучше Моно. И отношение безусловно важно, но не настолько чтобы хлопать дверью. Если какой-то сотрудник тупит, то зачем на дурака обижаться?



И отношение важно только при открытии карт. Дальше всё удалённо. Кэшбеки, бесплатное снятие в банкоматах? Намного лучше Моно. И отношение безусловно важно, но не настолько чтобы хлопать дверью. Если какой-то сотрудник тупит, то зачем на дурака обижаться?И отношение важно только при открытии карт. Дальше всё удалённо.

У меня это все есть и без форварда. Да и что вы все с этой обидой снова? Дело в страховке, о которой мне никто не сказал, а это намереный обман, в подписанных документах, которые надо было "еще раз" подписать, о чем мне еще раз звонил курьер. Это сервис? Возьмем спортбанк - привезли карту, сфоткали, активировал карту - все, пользуйся. У форварда же все ж через одно место, зачем было делать доставку карт? Не умеете сами, скопируйте в конце концов, но и этого не смогли.