Кстати, непонятно, что они с этой кредиткой носятся - банка тоже еще г... Мне даже дебетовку открыть не смогли без проблем, и это после 2-х обращений в отделение, на горячку и в итоге я просто от нее отказался.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:03
Кстати, непонятно, что они с этой кредиткой носятся - банка тоже еще г... Мне даже дебетовку открыть не смогли без проблем, и это после 2-х обращений в отделение, на горячку и в итоге я просто от нее отказался.
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:07
Todo и форвард
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:13
То есть для вас принцип и обида оказались важнее... Одни из лучших, если не лучшие карты у Форварда. И выбирать не приходится (Моно далеко позади, если речь не про рюшечки, котиков и награды за траты).
По моему отделению Форварда вообще вопросов не возникло - проблем не было.
В Запорожье сложно было получить? Через минимальный депозит оформляли?
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 27 сер, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:15
Re: Monobank
Если остался Инджой у Коня, то в связке с виртуалкой - 8%. Не максимум, но больше чем 7
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:15
Дело не в обиде, а в отношении к клиенту. И кроме повышенной процентной ставки преимуществ не нашел, даже если сравнивать с тем же моно.
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:17
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:18
lloydbanksua
Кэшбеки, бесплатное снятие в банкоматах? Намного лучше Моно. И отношение безусловно важно, но не настолько чтобы хлопать дверью. Если какой-то сотрудник тупит, то зачем на дурака обижаться?
И отношение важно только при открытии карт. Дальше всё удалённо.
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:26
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:27
У меня это все есть и без форварда. Да и что вы все с этой обидой снова? Дело в страховке, о которой мне никто не сказал, а это намереный обман, в подписанных документах, которые надо было "еще раз" подписать, о чем мне еще раз звонил курьер. Это сервис? Возьмем спортбанк - привезли карту, сфоткали, активировал карту - все, пользуйся. У форварда же все ж через одно место, зачем было делать доставку карт? Не умеете сами, скопируйте в конце концов, но и этого не смогли.
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:39
lloydbanksua
Ясно, понятно. Принцип важнее. Всё - не лукавьте. Кэшбекам Форварда нету полноценных аналогов, особенно за кредитные. Страховка и у меня была на кредитку - снял корону и приехал расторг.
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