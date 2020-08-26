Я вам за одно, вы за другое. Нравится, когда об вас вытирают ноги - ваше право.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:54
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:58
Да, через 1000грн на 9мес.
Возник вопрос по рефералке, вроде что-то решают, или делают вид
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:06
Re: Monobank
А ось цікаво, Моно, банк -прізрак... рефенанс отримує? А то свінорили зараз грошики познімають .....
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:09
ROLF
Сколько их, кто будет снимать? На ФБ стоит поросячий и щенячий визг - какой классный банк! И что у многих он основной или вообще единственный. Думаю и при 5% мало кто уйдёт.
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:20
Просто в основном молодежь и мягко говоря далекие от "свинорыльства" люди : "Вау,прикольней Привата!"не большие суммы тут держали....
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:59
Re: Monobank
Мониторьте УНИВЕРСАЛБАНК
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 27 сер, 2020 20:22
Ви за них не переживайте: запровадять ачівку для тих, хто протримає фонд до 2040-го року під -25% з розіграшем лімітованого набору наліпок - не будуть знати, куди дівати гроші, а касири АТБ можуть спокійно йти на іншу касу - їх тут ніколи не любили.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 27 сер, 2020 20:23
Я сам не люблю перечитывать документы, поэтому взял себе за правило, всегда спрашивать, что именно я подписываю. В лицо при этом никто не врёт. А Вам просто попался хитросделаный курьер.
У них две тактики, первая просто подсунуть документы на подпись, если клиент подписал тихо сваливают. Если клиент заметил левую страховку, начинают убеждать, что во время карантина страховка обязательна.
Я столкнулся с обеими. Страховок нет, ни у меня, ни у жены. Ехать в офис второй раз не пришлось.
П.С. Впаривание страховок практикуется в любом банке. Всё зависит от подготовленности клиента.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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