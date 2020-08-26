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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2026202720282029>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:54

  Vorlon написав:lloydbanksua Ясно, понятно. Принцип важнее. Всё - не лукавьте. Кэшбекам Форварда нету полноценных аналогов, особенно за кредитные. Страховка и у меня была на кредитку - снял корону и приехал расторг.

Я вам за одно, вы за другое. Нравится, когда об вас вытирают ноги - ваше право.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:58

  Vorlon написав:В Запорожье сложно было получить? Через минимальный депозит оформляли?

Да, через 1000грн на 9мес.
Возник вопрос по рефералке, вроде что-то решают, или делают вид
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:06

Re: Monobank

А ось цікаво, Моно, банк -прізрак... рефенанс отримує? А то свінорили зараз грошики познімають .....
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:09

ROLF
Сколько их, кто будет снимать? На ФБ стоит поросячий и щенячий визг - какой классный банк! И что у многих он основной или вообще единственный. Думаю и при 5% мало кто уйдёт.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:20

  Vorlon написав:ROLF
Сколько их, кто будет снимать? На ФБ стоит поросячий и щенячий визг - какой классный банк! И что у многих он основной или вообще единственный. Думаю и при 5% мало кто уйдёт.

Просто в основном молодежь и мягко говоря далекие от "свинорыльства" люди : "Вау,прикольней Привата!"не большие суммы тут держали....
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:59

Re: Monobank

  ROLF написав:А ось цікаво, Моно, банк -прізрак... рефенанс отримує? А то свінорили зараз грошики познімають .....


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Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:22

  ROLF написав:А ось цікаво, Моно, банк -прізрак... рефенанс отримує? А то свінорили зараз грошики познімають .....

Ви за них не переживайте: запровадять ачівку для тих, хто протримає фонд до 2040-го року під -25% з розіграшем лімітованого набору наліпок - не будуть знати, куди дівати гроші, а касири АТБ можуть спокійно йти на іншу касу - їх тут ніколи не любили.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:23

  lloydbanksua написав:
  Vorlon написав:lloydbanksua Ясно, понятно. Принцип важнее. Всё - не лукавьте. Кэшбекам Форварда нету полноценных аналогов, особенно за кредитные. Страховка и у меня была на кредитку - снял корону и приехал расторг.

Я вам за одно, вы за другое. Нравится, когда об вас вытирают ноги - ваше право.

Я сам не люблю перечитывать документы, поэтому взял себе за правило, всегда спрашивать, что именно я подписываю. В лицо при этом никто не врёт. А Вам просто попался хитросделаный курьер.
У них две тактики, первая просто подсунуть документы на подпись, если клиент подписал тихо сваливают. Если клиент заметил левую страховку, начинают убеждать, что во время карантина страховка обязательна.
Я столкнулся с обеими. :) Страховок нет, ни у меня, ни у жены. Ехать в офис второй раз не пришлось.

П.С. Впаривание страховок практикуется в любом банке. Всё зависит от подготовленности клиента.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:07

Re: Monobank

раньше Моно нравился, что после пополнение сразу пересчитывал сумму задолженности по грейсу.
сегодня утром пополнил - цифры не изменились. это теперь как в Привате - раз в сутки пересчет? или какие-то временные глюки?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:28

  Shaman написав:раньше Моно нравился, что после пополнение сразу пересчитывал сумму задолженности по грейсу.
сегодня утром пополнил - цифры не изменились. это теперь как в Привате - раз в сутки пересчет? или какие-то временные глюки?

Раніше - це коли? З мого досвіду Моно завжди оновлював суму вночі, у той же час, Прихват зараз оновлює майже миттєво (принаймні на телефоні).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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