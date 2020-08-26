klug написав:
Раніше - це коли? З мого досвіду Моно завжди оновлював суму вночі, у той же час, Прихват зараз оновлює майже миттєво (принаймні на телефоні).
месяц назад, в прошлое пополнение и во все предыдущие
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:39
месяц назад, в прошлое пополнение и во все предыдущие
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:41
Re: Monobank
глюк, мабуть. Щойно закинув і сума миттєво зменшилася.
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:48
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