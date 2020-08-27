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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:39
klug написав: Shaman написав:
раньше Моно нравился, что после пополнение сразу пересчитывал сумму задолженности по грейсу.
сегодня утром пополнил - цифры не изменились. это теперь как в Привате - раз в сутки пересчет? или какие-то временные глюки?
Раніше - це коли? З мого досвіду Моно завжди оновлював суму вночі, у той же час, Прихват зараз оновлює майже миттєво (принаймні на телефоні).
месяц назад, в прошлое пополнение и во все предыдущие
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Shaman
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:39
Shaman
Сегодня днём пополнял - пересчитало мгновенно!
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Vorlon
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:41
Shaman написав:или какие-то временные глюки?
глюк, мабуть. Щойно закинув і сума миттєво зменшилася.
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stryzhko
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:48
Vorlon написав:Shaman
Сегодня днём пополнял - пересчитало мгновенно!
значит глюк - подождем завтра)
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Shaman
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Додано: Чет 27 сер, 2020 22:15
Shaman cпросите в поддержке, может там что-то не так пошло
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omb
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Додано: Чет 27 сер, 2020 22:34
omb написав:Shaman
cпросите в поддержке, может там что-то не так пошло
если завтра не исправится, то обращусь
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Shaman
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