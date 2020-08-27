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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2026202720282029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:39

  klug написав:
  Shaman написав:раньше Моно нравился, что после пополнение сразу пересчитывал сумму задолженности по грейсу.
сегодня утром пополнил - цифры не изменились. это теперь как в Привате - раз в сутки пересчет? или какие-то временные глюки?

Раніше - це коли? З мого досвіду Моно завжди оновлював суму вночі, у той же час, Прихват зараз оновлює майже миттєво (принаймні на телефоні).


месяц назад, в прошлое пополнение и во все предыдущие
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:39

Shaman
Сегодня днём пополнял - пересчитало мгновенно!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:41

Re: Monobank

Shaman написав:или какие-то временные глюки?
глюк, мабуть. Щойно закинув і сума миттєво зменшилася.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:48

  Vorlon написав:Shaman
Сегодня днём пополнял - пересчитало мгновенно!


значит глюк - подождем завтра)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:15

Shaman cпросите в поддержке, может там что-то не так пошло
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:34

  omb написав:Shaman cпросите в поддержке, может там что-то не так пошло


если завтра не исправится, то обращусь
Shaman
 
Повідомлень: 449
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